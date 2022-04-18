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Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

18 апреля 2022 23:41
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В октябре Роналду сообщил, что они с Джорджиной ждут рождения двойни - мальчика и девочки, девочка благополучно родилась, а мальчик не смог выжить.

18 апреля. Португальский нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил о смерти новорожденного сына. Об этом футболист сообщил в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской), передает ТАСС.

В октябре Роналду сообщил, что они с Джорджиной ждут рождения двойни - мальчика и девочки. Девочка благополучно родилась, а мальчик не смог выжить.

"С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу, мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя", - написал Роналду.

 

Фото: Global Look Press/IMAGO/COLORSPORT/Terry Donnell/"Известия"

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