Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни

122

Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких, передает РИА Новости.

"Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года", — говорится в материале.

Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу режиссера Анн-Мари Мьевиль, Годар скончался у себя дома, в небольшой швейцарской коммуне Роль.

"Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", — цитирует агентство заявление семьи.

Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.

Среди фильмов мастера такие известные картины, как "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское — женское" и многие другие.



Творчество Годара отмечено множеством премий и наград международных кинофестивалей. В 2010 году он удостоился почетного "Оскара" за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Однако режиссер официально отказался лично получать награду.

В 2018-м на Каннском кинофестивале Годар призвал Запад быть добрее к Москве. Он вспомнил слова Федора Достоевского о важности доброты и милосердия, подчеркнув, что всегда будет относиться к родине писателя именно так. По словам режиссера, "в России есть что-то, что очень трогает" его.

Фото: AFP 2022 / Miguel Medina / РИА Новости