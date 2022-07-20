Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России

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Власти Финляндии ввели ограничение на покупку земельных участков гражданами России. Таким образом финские власти намерены усилить обеспечение нацбезопасности.

С 2020 года граждане стран, не входящих в Евросоюз, должны для приобретения земли получать лицензию в минобороны.

Такое же требование распространяется на компании, в которых физические и юридические лица из стран, не входящих в ЕС, владеют десятью и более процентами капитала.

По информации торгового представителя России в Хельсинки Антона Логинова, в 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии.

"Мы ранее считали лицензирование административным барьером, усиливающим бюрократическую нагрузку на сделки с недвижимостью и землей, в том числе для компаний с российскими инвестициями, особенно работающих в восточных регионах Финляндии. Теперь же, под соусом необходимости обеспечения нацбезопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земли", – добавил торгпред.

Он напомнил, что многие россияне из приграничных регионов имеют частную недвижимость в Финляндии, предназначенной для отдыха, передает РИА Новости.