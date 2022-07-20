Я нашел ошибку
Главные новости:
Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России
Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России
В Самаре легковушка врезалась в машину и дерево, двое пострадали
В Самаре легковушка врезалась в машину и дерево, двое пострадали
В Самаре и передали на уничтожение тысячу бутылок коньяка
В Самаре и передали на уничтожение тысячу бутылок коньяка
Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан
Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан
Экспортерам Самарской области софинансируют транспортные расходы
Экспортерам Самарской области софинансируют транспортные расходы
У жителя Похвистнево украли уличную чугунную плитку
У жителя Похвистнево украли уличную чугунную плитку
В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире
В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире
В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп органов власти
В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп органов власти
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России

20 июля 2022 11:18
73
Финляндия ввела ограничение на покупку земельных участков для граждан России

Власти Финляндии ввели ограничение на покупку земельных участков гражданами России. Таким образом финские власти намерены усилить обеспечение нацбезопасности.

С 2020 года граждане стран, не входящих в Евросоюз, должны для приобретения земли получать лицензию в минобороны.

Такое же требование распространяется на компании, в которых физические и юридические лица из стран, не входящих в ЕС, владеют десятью и более процентами капитала.

По информации торгового представителя России в Хельсинки Антона Логинова, в 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии.

"Мы ранее считали лицензирование административным барьером, усиливающим бюрократическую нагрузку на сделки с недвижимостью и землей, в том числе для компаний с российскими инвестициями, особенно работающих в восточных регионах Финляндии. Теперь же, под соусом необходимости обеспечения нацбезопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земли", – добавил торгпред.

Он напомнил, что многие россияне из приграничных регионов имеют частную недвижимость в Финляндии, предназначенной для отдыха, передает РИА Новости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
130
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
295
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
436
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
2088
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
749
Весь список