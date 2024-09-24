Финляндия возвращает Китаю панд досрочно из-за дорогого содержания

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Финляндия досрочно возвращает двух панд, подаренных председателем КНР Си Цзиньпином в 2017 году, обратно в Китай из-за финансовых трудностей. Об этом сообщается в пресс-релизе зоопарка города Эхтяри, где содержатся животные.

Зоопарк, как отмечается, не может позволить себе дальше содержать панд. Снижение числа туристов, в том числе из России, после пандемии и из-за украинского конфликта, а также текущие экономические условия, включая инфляцию и высокие процентные ставки, привели зоопарк к финансовым трудностям.

"Мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд", – заявил председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен.

Вернуть животных в Китай должны до конца 2024 года. Планировалось, что панды будут находиться в Финляндии по договору аренды на 15 лет, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com