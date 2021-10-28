236

Компания Facebook сменит название на Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг. Под новым брендом объединятся различные приложения и технологии компании. Изменений в корпоративной структуре не планируется.

«Сейчас наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать все, чем мы занимаемся сегодня, не говоря уже о будущем. Я надеюсь, что со временем нас будут рассматривать как компанию-метавселенную»,— говорится в заявлении Марка Цукерберга.

Основатель компании сообщил, что в центре бизнеса Meta будет «виртуальная метавселенная», а не сервис Facebook. Поэтому пользователям Meta не понадобится эта соцсеть для использования других сервисов компании.

Господин Цукерберг объяснил, что Meta происходит от греческого слова «после». «Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще»,— добавил он. По его словам, в будущей «метавселенной» человек, возможно, откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности, сообщает Коммерсантъ.