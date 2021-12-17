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Евросоюз единогласно решил продлить экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter. По его словам, лидеры 27 стран ЕС призвали Россию "приступить к выполнению Минских соглашений".

Экономические санкции Евросоюза, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России.

Изначально ограничения были введены в конце июля 2014 года на один год. В марте 2015 года срок действия санкций увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода.

Очередное продление ожидается в конце января. Москва приняла ответные меры: взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, передает Радио Маяк.