Европа допускала ошибки в отношениях с Россией, признали в Европалате 

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Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль, передает РИА Новости.

Отношения с Россией достигли низшей точки, однако имеется шанс на перезагрузку. Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды, уверен Ляйтль. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.

Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий