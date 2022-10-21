Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ до ноября

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Страны Евросоюза (ЕС) не могут достичь соглашения по поводу ограничения цен на газ. Из-за этого они собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре, узнала La Repubblica.

По данным издания, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Премьер Италии Марио Драги, наоборот, уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку «помогает России финансировать войну на Украине и провоцирует рецессию».

ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками 18 октября. Во избежание резких колебаний цен на топливо Еврокомиссия предложит странам блока совместные закупки.

Между тем на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности, 15-летний договор с российским «Газпромом», пишет Лента.