Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло на базе Самарского государственного экономического университета.
В регионе стартовала Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант»
Глава Минобороны России Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии с 2023 по 2026 год
На лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 прошел «День здоровья».
Тольяттинские полицейские организовали спортивный праздник «День здоровья».
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%
Еще 174 человека в Самарской области заболели коронавирусо
Еще 174 человека в Самарской области заболели коронавирусом
главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня
Главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня
Строители водовода в Куйбышевском районе Самары приняли первые 60 машин с трубами
Строители водовода в Куйбышевском районе Самары приняли первые 60 машин с трубами
Первый контрольный матч на сборе "Крылья Советов" проведут 17 января
Первый контрольный матч на сборе "Крылья Советов" проведут 17 января
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.29
0.72
EUR 73.83
0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Европа дополнительно снизила закупку российского газа

17 января 2023 13:00
119
Европа дополнительно снизила закупку российского газа

Поставки «Газпрома» через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник, 17 января, составят 32,6 миллиона кубометров. Об этом со ссылкой на официального представителя российской компании Сергея Куприянова сообщает РИА Новости.

По его словам, подача ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка через ГИС «Сохрановка», которую не контролирует украинская сторона, отклонена.

С мая прошлого года по этому маршруту, за исключением отдельных дней, прокачивали 40-43 миллиона кубометров в сутки. Однако в начале января поставки опустились до 37,8 миллиона кубометров, а с 6 января — до 35,5 миллиона кубометров. В «Газпроме» не называли причину ни предыдущих, ни нынешнего дополнительного снижения.

Источники Reuters ранее утверждали, что причиной падения прокачки стало отсутствие заявок из Европы. Заполненность газохранилищ в регионе находится на рекордном для этого времени года уровне, температуры держатся выше климатической нормы, а ветрогенерация выше средних значений, что создает угрозу переполнения систем хранения, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
144
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
166
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
17 января 2023  09:08
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
217
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
1260
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023  13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
2314
Весь список