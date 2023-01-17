Европа дополнительно снизила закупку российского газа

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Поставки «Газпрома» через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник, 17 января, составят 32,6 миллиона кубометров. Об этом со ссылкой на официального представителя российской компании Сергея Куприянова сообщает РИА Новости.

По его словам, подача ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка через ГИС «Сохрановка», которую не контролирует украинская сторона, отклонена.

С мая прошлого года по этому маршруту, за исключением отдельных дней, прокачивали 40-43 миллиона кубометров в сутки. Однако в начале января поставки опустились до 37,8 миллиона кубометров, а с 6 января — до 35,5 миллиона кубометров. В «Газпроме» не называли причину ни предыдущих, ни нынешнего дополнительного снижения.

Источники Reuters ранее утверждали, что причиной падения прокачки стало отсутствие заявок из Европы. Заполненность газохранилищ в регионе находится на рекордном для этого времени года уровне, температуры держатся выше климатической нормы, а ветрогенерация выше средних значений, что создает угрозу переполнения систем хранения, пишет Лента.