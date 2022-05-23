Еврокомиссия оштрафовала Польшу из-за невыполнения решения суда ЕС

120

Европейская комиссия удержала 100 млн евро из средств, которые причитаются Польше, из-за ее отказа выполнять решение суда Евросоюза. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, Польше назначен штраф в размере одного миллиона евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение, касающееся дисциплинарной палаты для судей. Рейндерс отметил, что сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 млн были удержаны, передает РИА Новости.

В июле прошлого года суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Ее деятельность, по мнению ЕК, угрожает независимости и беспристрастности судей. Но Конституционный суд Польши решил, что исполнять решение Суда ЕС не обязательно.