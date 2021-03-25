Эстафета Олимпийского огня стартовала в Японии

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Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото надеется, что 23 июля огонь благополучно прибудет на стадион в Токио.

Эстафета началась 25 марта с территории футбольного тренировочного центра "Джей-вилладж" в японской префектуре Фукусима в условиях мер по предотвращению распространения коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета и сотрудники полиции.

Забег продлится 121 день, факел планируют пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. В эстафете примут участие около 10 тыс человек. Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа, передает Радио Маяк.