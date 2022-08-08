Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные журналисты Самарской области отличились на фестивале «Волжские встречи-32»!
Юные журналисты Самарской области отличились на фестивале «Волжские встречи-32»!
Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа
Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках
Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник.
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник
Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире
Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка
В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Еще два сухогруза с украинским зерном вышли из портов страны

8 августа 2022 09:32
125
Еще два сухогруза с украинским зерном вышли из портов страны.

Об этом заявили в Минобороны Турции в Twitter.

«В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов», — рассказали в турецком ведомстве. В министерстве уточнили, что сухогруз МВ SACURA («Сакура»), который везет 11 тысяч тонн сои в Италию, вышел из порта Южный. Кроме того, сухогруз MV ARIZONA («Аризона»), который перевозит около 48,5 тысячи тонн в турецкий порт Искендерун, вышел из порта Черноморск.

В Минобороны Турции добавили, что четыре судна с зерном, которые ранее вышли из портов Украины, прибудут в Стамбул вечером 8 августа. Их досмотр состоится на следующий день, пишет Лента.

6 августа сообщалось, что первый из трех иностранных зерновозов, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, прибыл к Стамбулу. Речь идет о сухогрузе Navy Star под флагом Панамы. Сухогрузы досматривают представители Совместного координационного центра.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
486
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
442
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2416
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
942
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1127
Весь список