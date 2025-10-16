ЕС планирует запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты по совету ВОЗ

135

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на сигареты с фильтрами и электронные сигареты, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Согласно проекту резолюции Совета ЕС, который планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре, такой запрет станет важным шагом в сокращении потребления табака.

"Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования", – говорится в материале.

В докладе исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий прямо рекомендуется запретить фильтры, которые, по мнению экспертов, снижают вкусовые качества и привлекательность сигарет, тем самым способствуя их потреблению.

По данным издания, 95% всех сигарет, продаваемых в Германии, оснащены фильтрами, что означает, что подобное регулирование фактически приведет к полному запрету на традиционные сигареты, пишет Смотрим.