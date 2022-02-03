Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры

101

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он написал, что Москва заняла I место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В категории "Развитие инфраструктуры" в тройку лидеров, помимо Москвы, вошли Париж и Гонконг. По словам Собянина, Москва стала абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к чистой воде и электричеству, доступность врачей, санитария, протяженность транспортной сети и возможности использования интернета.

Он добавил, что в категории "качество жизни", помимо Москвы, лучшими признали Гонконг и Сингапур. Собянин подчеркнул, что лидерство Москвы обеспечили сильные позиции в среднем и высшем образовании, музейном деле и науке. Эксперты высоко оценили высокое качество общественного пространства Москвы и низкий уровень преступности.

Мэр также отметил, что по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в ТОП-3 мировых городов, разделив пьедестал с Торонто и Сингапуром. По его словам, в интернете можно найти большое количество "городских" рейтингов, некоторые из них - серьезные и качественные, другие - не очень. Некоторые оценивают ситуацию с точки зрения определенной группы людей (например, предпринимателей или иностранных туристов), другие - пытаются посмотреть на города глазами местных жителей, написал мэр.

По его словам, эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания - высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.

"Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути. И еще - он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира. Например, в ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2030. Москва - один из городов-кандидатов. И признание наших достижений со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты", - написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что признание российской столицы мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры - "это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС