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Эксперт допустил, что Болдуин убил оператора на съемках не пулей

23 октября 2021 10:33
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Эксперт допустил, что Болдуин убил оператора на съемках не пулей

Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев предположил, что могут существовать разные версии смертельного инцидента. В беседе с РЕН ТВ он допустил, что женщину убили вовсе не пулей.

«Надо учесть, что в Америке все же доступ к боевому оружию упрощен. Возможно, на съемке вместо игрового в руки попал пистолет. Это первая версия — то, что просто перепутали оружие», — отметил он.

Еще одной версией произошедшего Ванеев назвал то, что пистолет мог быть боевым, но его постоянно заряжали холостыми патронами, а в этот раз перепутали.

«Третий возможный случай — кто-то осознанно подложил боевой пистолет или боевые заряды. Если это был охолощенный ствол — в стволе стоял штифт. Возможно, от частого употребления штифт откололся и при заряде холостым патроном кусок вылетел и сам «превратился» в пулю. И этим куском оружия убило оператора. Если мы говорим о том, что оружие было игровое, оно могло быть изготовлено из различных сплавов, а не из стали, для ослабления конструкции. Оттого, что часто использовали или он мог просто упасть», — заключил эксперт.

21 октября американский актер Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

Французский режиссер Фредерик Петижан, комментируя ситуацию с Болдуином, рассказал, что безопасность оружия на съемках должен был обеспечивать специалист. По его словам, актерам запрещают даже касаться огнестрельного оружия не во время съемок. После того как сцена отснята, эксперт забирает оружие и уходит, отметил Петижан.

Сам Алек Болдуин заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

23 октября расследование показало, что ассистент режиссера фильма «Ржавчина» перед выстрелом сказал Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов, пишут "Известия".

 

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