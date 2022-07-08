Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, сообщает японский телеканал NHK. Сегодня в него дважды выстрелили из самодельного дробовика.

Данную информацию также подтверждает издание Kyodo со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии Японии.

Ранее сегодня 41-летний японец выстрелил в господина Абэ во время его уличного выступления в городе Нара на западе Японии. Как сообщил злоумышленник, мотивом для нападения стало недовольство политикой экс-премьера и желание его смерти, пишет Коммерсантъ.