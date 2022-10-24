Экоактивисты размазали торт по лицу восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо

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Как передает РИА Новости, активисты Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Об этом сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях.

"Наука ясна. Требование простое: просто остановите (разработку новых месторождений, — прим. ред.) нефти и газа. Это легче легкого", — заявили протестующие во время инцидента.

В своем заявлении борцы за природу использовали каламбур: английское выражение "it's a piece of cake" имеет значение очень простой задачи, а буквально может быть переведено как "кусок торта".

Это не первый инцидент с участием представителей Just Stop Oil. Ранее два его представителя вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

В июле они приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной — на месте реки — дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.

Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.

В то же время участники движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме в воскресенье.

Фото: Just Stop Oil/РИА Новости