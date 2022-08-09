Джонни Депп подписал рекламный контракт с Dior на семизначную сумму

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Американский актер Джонни Депп заключил контракт с французским косметическим брендом Dior и станет лицом нового аромата марки, пишут "Известия". Как сообщил 9 августа портал TMZ, финансовая сумма сделки определяется семизначной цифрой.

Сколько именно денег принесет контракт актеру, не разглашается. Известно, что в рекламную кампанию войдет фотосессия известного фэшн-фотографа Грега Уильямса, которую он сделал в июне в Париже во время совместного выступления Деппа на рок-концерте с гитаристом-виртуозом Джеффом Беком. Тогда многие знаменитости поддержали актера, находившегося в разгаре судебной тяжбы со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд.

Фото: Global Look Press/AFLO/"Известия"