Дурову продлили срок содержания под стражей во Франции

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Суд во Франции продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Агентство отмечает, что задержание может длиться максимум 96 часов. По окончании этого срока судья может либо принять решение об освобождении, либо выдвинуть Дурову обвинения.

Бизнесмена задержали 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Как сообщил телеканал TF1, основателя Telegram заподозрили в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации контента. В парижской прокуратуре не стали давать комментариев, но пообещали выпустить заявление для прессы в понедельник, 26 августа, пишет РБК.