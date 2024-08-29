Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию

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Основателю Telegram Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, предприниматель освобожден под судебный надзор, сообщил в среду вечером телеканал France 24 со ссылкой на парижского прокурора.

Дуров выпущен под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в причастности к совершению 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминалось о проведении через него незаконных транзакций, использовании платформы мошенниками.

В среду также появились сообщения, что французские следователи собирают информацию в отношении Дурова по другому делу о якобы побоях, нанесенных бизнесменом одному из его сыновей 2017 года рождения, пишет Интерфакс.