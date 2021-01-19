Дональд Трамп записал прощальное видеообращение

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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации, ожидается, что записанное в Белом доме видео опубликуют сегодня, однако окончательное время выхода обращения пока не было определено.

В нем Трамп, предположительно, рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по его мнению, определили его президентский срок. Он также упомянул новую администрацию, однако не сообщается, как именно.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Для подготовки к ней и в связи с недавней атакой на Капитолий 6 января в Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности.

Трамп уже отказался присутствовать на инаугурации своего преемника, передает Радио Маяк.