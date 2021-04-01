Дональд Трамп присоединился к новой социальной сети Campaign Nucleus

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Экс-президент США Дональд Трамп и ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной сети Campaign Nucleus. Об этом 1 апреля сообщает Fox News со ссылкой на источники, передают "Известия".

Согласно информации телеканала, платформа даст возможность Трампу вынести на обозрение общественности свои идеи и предложения. Политик вместе со своей командой сможет обмениваться в чатах необходимой информацией, которая впоследствии отправится напрямую в СМИ через почтовую службу США.

Фото: ТАСС/EPA/CHRIS KLEPONIS/"Известия"