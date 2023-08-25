Дональд Трамп прилетел в Джорджию и сдался властям. Как проходил арест и как экс-президент США его прокомментировал?

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Экс-президент США Дональд Трамп в четверг, 24 августа, прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия.

Вместе со своими советниками бывший американский лидер провел на борту своего самолета короткую встречу с новым адвокатом Стивеном Садоу. После этого он вышел из самолета и, прежде чем сесть в автомобиль, поблагодарил репортеров, а затем поехал в тюрьму округа Фултон.

По прибытии в тюрьму Трамп был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. Арест носил формальный характер. Бывшего президента освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Позже офис шерифа округа Фултон распространил так называемый магшот — официальное тюремное фото Дональда Трампа. Экс-президент США стал первым за всю историю страны главой государства — бывшим или действующим,— которого сфотографировали при аресте. В предыдущих трех случаях Трампа при аресте не фотографировали, пишет Лента.