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Для жительницы XIX века женихи нашлись через 130 лет

19 марта 2021 11:21
94
Для жительницы XIX века женихи нашлись через 130 лет

Жительница Техаса в XIX веке подала объявление в газету о поиске мужа, кандидаты откликнулись 130 лет спустя, пишет «Ридус».

Фотографию опубликовал один из пользователей портала Reddit. В объявлении женщина изложила критерии идеального для себя партнера.

«Разыскивается муж. Не должен жевать табак, пить виски или ругаться. Должен иметь бизнес и готовность позаботиться о девушке, которая не любит работать», — перечислила она, указав свой адрес.

На объявление обратили внимание современные мужчины. Многие из них сочли критерии приемлемыми.

«Эта женщина еще свободна? Я заинтересован», — написал один из пользователей.

«В городе, в котором она жила, даже сегодня население всего 392 человека. Выбор был невелик», — отметил другой комментатор.

«Неудивительно, что она так конкретизирует. Для многих женщин брак в то время был единственным шансом на нормальную жизнь», — не стал осуждать женщину третий, пишут "Известия".

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