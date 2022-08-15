Для органов умершей от двойного ДТП актрисы Энн Хеч нашли реципиентов

129

Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.

Хеч заявляла о желании стать донором после смерти. Она была признана юридически мертвой еще в пятницу, но медики продолжали поддерживать ее дыхание во время поиска людей, которые получат органы актрисы.

"Энн Хеч была мирно отключена от систем жизнеобеспечения", – сообщил представитель актрисы.

В начале августа Хеч попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП и была госпитализирована. Как выяснилось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Актриса родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".

Фото: AP Photo / Richard Shotwell / РИА Новости