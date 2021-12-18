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Депутаты Верховной рады предлагают установить день украинского борща. Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте проекте соответствующего постановления, передает ТАСС.

Текст проекта, инициированный 23 депутатами, пока не опубликован, однако одна из сторонников нового праздника - заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, что "после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября".

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, также подписавшийся под проектом, считает, что "день украинского борща должен стать фантастическим праздником", когда граждане бы устраивали фестивали национальной кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ. "Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы", - написал он в Facebook.

Весной власти Украины подали заявку на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО процесса приготовления борща как блюда украинской национальной кухни, особо подчеркнув, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно Украине, а не России.

Борщ - суп, для приготовления которого используется свекла, придающая блюду характерный красный цвет. В толковом словаре Даля борщ определяется как "квашеная свекла, род щей, похлебка из свекольной кваши, на говядине и свинине или со свиным салом". Борщ является основным первым блюдом в украинской кухне. При этом аналогичное блюдо присутствует в кухне других народов - русских (борщ), белорусов (боршч), поляков (баршч), литовцев (барщчяй), румын и молдован (борш), а также восточно-европейских евреев-ашкенази (борщ).

По одной из версий, борщ был впервые приготовлен на территории Киевской Руси в XIV веке. Со временем борщ стал очень популярен, его полюбили даже представители царской крови. Так, как утверждают некоторые историки, Екатерина II называла борщ своим любимым кушаньем и держала при дворе специального повара для его приготовления.

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