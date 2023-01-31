Число жертв взрыва в пакистанской мечети выросло до 90

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Число погибших при взрыве террориста-смертника в мечети в пакистанском Пешаваре возросло до 90 человек – спасательная операция все еще продолжается, сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте взрыва.

Как сообщает Radio Pakistan, количество раненых при инциденте составляет около двух сотен человек. Около сотни из них госпитализированы, остальные выписаны из медучреждений. Тела погибших были переданы после опознания родственникам для захоронения. В связи с произошедшим временно исполняющий обязанности главного министра провинции Хайбер-Пахтунхва, где произошел взрыв, Мухаммад Азам Хан объявил однодневный траур в регионе.

Инцидент в одной из мечетей Пешавара произошел накануне днем во время молитвы. Местные СМИ сообщали, что смертник находился среди молящихся, которых в этот момент в мечети было около пяти сотен человек, пишет Смотрим.