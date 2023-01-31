Я нашел ошибку
Главные новости:
Число жертв взрыва в пакистанской мечети выросло до 90
Число жертв взрыва в пакистанской мечети выросло до 90
Adobe снова разрешила россиянам скачивать свои приложения
Adobe снова разрешила россиянам скачивать свои приложения
До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками
"Жилье и городская среда": в 2023 году в Самаре будет благоустроено 46 дворов
"Жилье и городская среда": в 2023 году в Самаре будет благоустроено 46 дворов
Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса
Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса
В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу
В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу
С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров
С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров
В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина
В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.59
0.25
EUR 75.78
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
Весь список
  • Персональные данные

Число жертв взрыва в пакистанской мечети выросло до 90

31 января 2023 11:49
79
Число жертв взрыва в пакистанской мечети выросло до 90

Число погибших при взрыве террориста-смертника в мечети в пакистанском Пешаваре возросло до 90 человек – спасательная операция все еще продолжается, сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте взрыва.

Как сообщает Radio Pakistan, количество раненых при инциденте составляет около двух сотен человек. Около сотни из них госпитализированы, остальные выписаны из медучреждений. Тела погибших были переданы после опознания родственникам для захоронения. В связи с произошедшим временно исполняющий обязанности главного министра провинции Хайбер-Пахтунхва, где произошел взрыв, Мухаммад Азам Хан объявил однодневный траур в регионе.

Инцидент в одной из мечетей Пешавара произошел накануне днем во время молитвы. Местные СМИ сообщали, что смертник находился среди молящихся, которых в этот момент в мечети было около пяти сотен человек, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
0
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
383
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
351
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
5428
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
843
Весь список