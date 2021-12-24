Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек

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Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) сообщил, что число жертв тайфуна Rai на Филиппинах превысило 300 человек, передает РИА Новости.

«В пятницу, за день до Рождества, NDRRMC сообщил, что число жертв тайфуна достигло 326. Пострадал 661 житель, 58 числятся пропавшими без вести», — говорится в заявлении.

Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря.

Напомним, что число погибших во время тропического шторма «Компасу» на Филиппинах достигло 13 человек.

Тайфун вызвал сильное наводнение и оползни в филиппинской провинции Палаван на острове Лусон и в других регионах стран. В провинции оказались затоплены семь деревень, более двух тысяч жителей эвакуированы.