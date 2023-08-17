Число жертв лесных пожаров на Гавайях возросло до 110

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Количество погибших на Гавайях возросло до ста десяти человек. Об этом сообщил губернатор штата.

В регионе сейчас бушуют лесные пожары. Все началось на острове Мауи. Сначала загорелись деревья, а потом пламя перекинулось на жилые дома. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям зарегистрировало как минимум 1300 построек, которые сгорели дотла.

Ухудшает ситуацию и сильный ветер – он быстро распространяет огонь, передает "Россия 24". Чтобы спастись от стихии, местные жители заходили в водоемы. Спасатели продолжают работать круглосуточно.