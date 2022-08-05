Число пострадавших в сгоревшем ночном клубе в Таиланде увеличилось до 40 при 13 погибших

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Число пострадавших при пожаре в ночном клубе Mountain B в городе Саттахип увеличилось до 40 человек, сообщило в соцсетях отделение Добровольной организации спасателей Таиланда "Саванг Рочана", передает РИА Новости.

По сведениям спасателей, которые работали на пожаре и доставляли людей в больницы, сильные ожоги получили 14 человек, травмы средней тяжести и легкие – 26.

Среди тяжелораненых есть два иностранца — 26-летний гражданин Лаоса и 24-летний турист из Вьетнама, все остальные — тайцы.

Уточняется, что количество погибших остается прежним — 13 человек: девять мужчин и четыре женщины в возрасте от 17 до 49 лет. Все они граждане королевства.

По информации газеты "Тхаи Рат", свидетели сообщили полиции о двух небольших взрывах, произошедших один за другим в районе стойки диджея в зале недавно открытого ночного клуба Mountain B. Пожар мгновенно распространился на звукоизоляционный материал, которым здание было полностью обшито изнутри. Возгорание оказалось таким сильным и быстрым, что люди, находившиеся на танцполе, потеряли ориентацию в пространстве и не сразу смогли найти выход.

Фото: соцсети