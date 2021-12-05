Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 13

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Число погибших из-за извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии достигло по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Извержение началось в субботу, пепел накрыл близлежащие деревни в провинции Восточная Ява и заставил людей в панике бежать.

По информации властей, погибли 13 человек, двое из которых были опознаны. Еще 98 человек пострадали, у большинства из них ожоги, а 35 человек были госпитализированы. Эвакуированы из района бедствия 902 человека. Кроме того, в результате извержения был поврежден стратегический мост, соединяющий два района, и разрушены несколько зданий.

Спасателям также удалось эвакуировать 10 человек, оказавшихся в ловушке у подножья вулкана.

Высота Семеру — 3600 м, он является одним из почти 130 действующих вулканов Индонезии. Предыдущее его извержение произошло в январе, но тогда человеческих жертв удалось избежать, пишут "Известия".

Фото: Global Look Press/BNPB/XinHua