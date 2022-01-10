Число погибших в результате беспорядков в Казахстане силовиков возросло до 17

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В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков. Об этом 10 января сообщили в оперативном штабе.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

По состоянию на 9 января было известно о гибели 16 правоохранителей, двое из которых были обезглавлены.

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин указал, что беспорядки были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и госпереворота в республике, пишут "Известия".