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Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат превысило 90 человек. Об этом сообщил 30 октября телеканал NDTV, пишут "Известия".

При этом 100 человек всё еще находятся под водой.

Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение последних двух лет. Газета The Hindu со ссылкой на источники сообщила, что у объекта не было сертификата пригодности при открытии.

В момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.

На место происшествия прибыл премьер-министр страны Нарендра Моди. Он пообещал помочь семьям погибших и пострадавшим.

Фото: twitter.com/"Известия"