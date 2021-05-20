Численность иностранных делегаций на Олимпиаде в Токио сократят вдвое

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Более чем вдвое от первоначально запланированной общей численности иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимиаде в Токио сократят до 78 тыс. человек, не считая спортсменов. О таком намерении правительства Японии в четверг, 20 мая, сообщает газета Kyodo, со ссылкой на источники.

До решения о переносе Игр предполагалось, что в составе иностранных делегаций приедут примерно 180 тыс. человек.

Кроме того, как сообщило агентство в среду, на фоне пандемии коронавируса власти Японии хотят запретить зарубежным лидерам и министрам встречаться со спортсменами из своих стран во время Олимпиады. Также организаторы соревнований предполагают ограничить размеры официальных делегаций до 12 человек в случае приезда лидера страны или пяти сопровождающих для министра. Им будет рекомендовано находиться в Японии максимально короткий срок, не пользоваться общественным транспортом и не выезжать за пределы Токио. При согласии на выполнение этих требований и наличии отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 двухнедельный карантин по приезде в Японию для них будет отменен.

На 17 мая в Японии было зафиксировано рекордное число противников проведения Олимпиады в Токио. Согласно общенациональному опросу, который проводился 15–16 мая, 43% респондентов поддержали идею отменить мероприятие. Около 40% предлагали повторно отложить Олимпийские игры, и только 14% устраивала организация соревнований этим летом, пишут "Известия".