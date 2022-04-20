Чавушоглу отверг утверждения западных СМИ, что россияне массово переводят деньги в Турцию

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал в среду несоответствующими действительности утверждения западных СМИ о том, что граждане России, включая находящихся под санкциями российских предпринимателей, из-за ситуации на Украине массово переводят деньги в Турцию, передает ТАСС.

"Это злонамеренная новость, подобного потока нет", - ответил он в интервью телеканалу CNN Turk на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее газета Wall Street Journal выступила с утверждением, что Турция стала "убежищем для денег" российских предпринимателей, подпавших под западные санкции.

Фото из открытых источников