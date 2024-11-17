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Cеверный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

17 ноября 2024 10:36
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северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет британская газета Independent со ссылкой на ученых.

"Ученые зафиксировали неожиданную активность в высоких широтах Арктики — северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере. <...> За последние пять лет магнитный полюс значительно замедлился до примерно 25 километров в год", — говорится в статье.

Как рассказал изданию работник Британской геологической службы (БГИ) Уильям Браун, в XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах она резко ускорилась до 55 километров в год. Как отметил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail, скорость движения точки стабильно возрастала в XXI веке вплоть до 2019 года, когда началось ее резкое замедление, пишет РИА Новости. 

"Мы никогда не наблюдали такого поведения (замедления. — Прим. ред.). Оно делает прогнозирование магнитного поля (Земли. — Прим. ред.) еще сложнее", — заявил другой работник службы Чиаран Бегган в интервью изданию Daily Mail.

Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.

Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.

Быстрое смещение магнитного полюса является проблемой для навигационных систем самого различного уровня — от систем управления движением кораблей в океанах до карт Google в бытовых смартфонах. Все они основаны на точной привязке к географическим координатам магнитного полюса, на который указывает стрелка любого компаса.

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