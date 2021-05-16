Бывший советник Рейгана попросила российское гражданство у президента Владимира Путина

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Экс-сотрудник Госдепа, американская писательница Сюзанна Масси, которая была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, попросила российское гражданство у президента Владимира Путина, пишет РБК.



«Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня», — сказала она в интервью НТВ.

Фото: wikipedia.org/РБК

