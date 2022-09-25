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Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II

25 сентября 2022 11:20
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Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II

Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II в часовне короля Георга VI в Виндзоре. На снимке изображен камень, установленный на полу часовни в окружении букетов цветов и венков.

На мемориальной плите также выгравированы имена и годы жизни ее родителей и супруга-консорта: «Георг VI 1895-1952», «Елизавета 1900-2002», «Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021».

Как отмечает CNN, плита вырезана вручную из бельгийского черного мрамора. Надпись выполнена из латуни.

О смерти британской королевы стало известно 8 сентября. Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее тело было перевезено в Лондон. Похороны монарха состоялись 19 сентября в Лондоне. Елизавета II правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III, пишет Лента.

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