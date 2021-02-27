Я нашел ошибку
Главные новости:
Действия населения по предотвращению террористических актов.
МЧС СО: если Вы обнаружили подозрительный предмет
Проводится доследственная проверка.
В Сергиевске в частном доме обнаружены тела трёх человек
РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.
Российские туристы не смогут прилетать на Кипр с 1 марта
Легкие артистки поражены на 75%.
Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом
Со сцены прозвучат стихи и песни, юные артисты исполнят народные танцы.
В Самаре представят литературно-музыкальную композицию «Мужество, доблесть и слава остаются в веках!»
На его открытии выступит участница музыкального телепроекта «Голос-2» на Первом канале, непревзойденная Этери Бериашвили.
1 марта стартует Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»: Этери Бериашвили
Второй западный окружной военный суд 26 февраля приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима экс-следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова.
Суд приговорил к заключению вымогавших $1 млн биткоинами экс-следователей ФСБ
Голы: 1:0 Ботака-Иобома (54), 1:1 Гогричиани (88).
«Велес» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) 1:1
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.44
0.97
EUR 90.37
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Будет бороться за более справедливый город": Бизнесмен из Сибири претендует на пост мэра Нью-Йорка

27 февраля 2021 18:52
141
Он планирует пойти на выборы как независимый кандидат.

Мэром Нью-Йорка впервые в истории города может стать русскоязычный человек. Речь идёт о бизнесмене из Томска Виталии Филипченко. Он 15 лет назад эмигрировал из РФ в США, передает Лайф.

В интервью телеканалу RTVI, которое опубликовано в "Ютубе", он рассказал, что пытался создать бизнес на родине, но постоянно сталкивался с проблемами. В Америке же открыл фирму, которая занимается организацией переездов, а гражданство получил через брак.

По словам мужчины, он не поддерживает ни демократов, ни республиканцев, если изберётся на пост мэра, то планирует развивать в Нью-Йорке инфраструктуру, образование, а также оказывать помощь тем эмигрантам, которые приехали в Штаты и постоянно работают.

"Я планирую пойти как независимый кандидат. Сейчас очень сложная ситуация, две партии пытаются друг друга клеймить в каких-то действиях. Это никогда не работало. В данный момент нужно быть нейтральным и понимать, где проблема и как её решить", — поведал Филипченко.

Отметим, что он намерен бороться с дискриминацией по возрасту, заработной плате, полу и расе. Мужчина признался, что в случае избрания он поддержит малый бизнес и разберётся с коррупцией в городских учреждениях.

"Буду бороться за более справедливый город для семей с низким и средним достатком. И я не хочу отказываться от полиции, а хочу её переобучать и демилитаризировать. Я здесь, чтобы представлять интересы иммигрантского сообщества, чтобы показать, что они имеют право голоса в политике Нью-Йорка, а не только элита", — подчёркивает Филипченко в своём обращении на сайте Vitaly for mayor.

Он надеется на поддержку русскоязычной общины Нью-Йорка. Добавим, что выборы мэра города пройдут в ноябре, с 2014 года этот пост занимает Билл де Блазио, который уже не может выдвигать свою кандидатуру.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.
27 февраля 2021  16:34 
Самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
450
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
27 февраля 2021  10:50 
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
Большая часть средств – 3 миллиарда 750 миллионов рублей – будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Строительство
859
В Самарской области обещают сильный туман и гололед
27 февраля 2021  10:32 
В Самарской области обещают сильный туман и гололед
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
688
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
26 февраля 2021  13:01 
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям. Финансы и Банки
1789
В Самаре прозвучат сирены
26 февраля 2021  12:58 
В Самаре прозвучат сирены
Будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы   оповещения Социум
1643
Весь список