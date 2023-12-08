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В Евросоюзе подготовили законопроект, который даст участникам блока право запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на текст документа сообщает Financial Times.

Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока. Разрешение блокировать доступ к инфраструктуре позволит европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с поставщиками, не выплачивая компенсацию. В настоящее время блок из 27 государств получает около 12 процентов поставляемого газа из России. На прекращении оставшегося импорта настаивает ряд таких государств, как Польша и страны Прибалтики.

Как отмечают авторы документа, вместо прямого запрета на импорт российского газа, который «мог бы дестабилизировать рынки» и принятию которого сопротивлялись страны, не имеющие альтернативных каналов поставок, принятый Еврокомиссией закон мотивирует членов ЕС диверсифицировать источники топлива, пишет Лента.