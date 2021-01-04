Британский суд отказался выдавать Ассанжа США из-за риска самоубийства

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Суд в Великобритании отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает РБК. Как сообщает The Independent, судья решила, что Ассанж не может быть законно экстрадирован в США для предъявления обвинений в отношении WikiLeaks из-за его психического здоровья и риска самоубийства.



По мнению судьи, изоляция, в которой Ассанж может оказаться в США, может оказать на него «угнетающее» воздействие.



49-летнему Ассанжу будет предъявлено в общей сложности 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров в США. В случае экстрадиции основатель WikiLeaks может быть приговорен к сроку до 175 лет заключения.



Дело против 49-летнего журналиста связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. По мнению прокуроров, Ассанж помог американскому оборонному аналитику Челси Мэннинг нарушить закон США о шпионаже, был соучастником взлома компьютеров другими лицами и опубликовал секретную информацию, которая угрожала информаторам.



Ассанж отрицал сговор с Мэннинг с целью взлома зашифрованного пароля на американских компьютерах и заявлял об отсутствии доказательств того, что чья-либо безопасность была поставлена под угрозу.



Проживающий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу о помиловании Ассанжа. Он написал: «Если вы сможете помиловать только одного человека за время своего президентства, пожалуйста, освободите Джулиана Ассанжа. Вы один можете спасти его жизнь».



В июне 2020 года Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против Ассанжа, в котором говорилось о его сговоре с хакерами из Anonymous. Новое заключение не ввело новых преступных эпизодов в дополнение к статьям из первого обвинительного заключения, вынесенного в мае 2019 года. Однако оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых ранее обвинили Ассанжа.



Ассанж, обвиненный властями Швеции в изнасиловании, с 2012 по 2019 год скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции.



11 апреля 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своем посольстве в Великобритании, после выхода из здания он был арестован. Шведская прокуратура закрыла дело в 2017 году в связи с невозможностью допросить обвиняемого, однако после его выхода из посольства возобновила предварительное расследование. Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.



После этого с требованием об экстрадиции основателя WikiLeaks выступили США.





Фото: Jack Taylor / Getty Images / РБК