Британский миллионер Ричард Саттон убит в своем поместье в Дорсете

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Один из богатейших людей в Великобритании 83-летний миллионер Ричард Саттон был убит в собственном поместье в английском графстве Дорсет, сообщают "Известия" со ссылкой на The Sun.

Тело Саттона было обнаружено в 21:15 по местному времени (22:15 мск) после обращения соседей в полицию. На миллионера напали с ножом.

Женщина 60 лет, предположительно, супруга миллионера, также получила ножевые ранения. Врачи крупнейшей в Англии больницы Саутмид оценивают ее состояние как критическое.

Арестован 34-летний мужчина по подозрению в убийстве.

Ричард Саттон является влиятельным землевладельцем. Его состояние оценивается в £300 млн (более 30 млрд рублей). Он также был владельцем пятизвездочных отелей «Шератон Гранд» и «Атенеум» в Лондоне.

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN