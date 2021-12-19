Британия отказалась помогать Украине в случае «вторжения» России

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Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал "крайне маловероятной" возможность размещения британских военных на украинской территории в случае, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил британскому изданию "Спектейтор". Как отметил Уоллес, Украина осведомлена об этом.

В декабре американский президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщал, что Киев не входит в альянс, а значит не имеет таких же гарантий безопасности, как его страны, передает Радио Маяк.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. А заявления о "агрессии России" используются как предлог разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Фото: EPA