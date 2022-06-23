Брэд Питт признался, что находится на заключительном этапе своей карьеры

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Американский актер Брэд Питт признался в интервью GQ, что находится на заключительном этапе своей карьеры.

58-летний обладатель «Оскара» рассказал, что серьезно думает о будущем карьерном пути и о заключительных творческих планах.

«Я на последнем издыхании, в последнем семестре или триместре. Что будет на этом этапе? И что я буду на нем делать?» — задался вопросом актер.

Питт отметил, что сейчас он больше сфокусирован на продюсировании. При этом он старается поддерживать как начинающих режиссеров, так и кинематографистов с громкими именами.

В данный момент Питт работает как продюсер над сериалами «Льюис и Кларк» и «Задача трех тел», а также фильмами «Черная дыра», «Наследие секретности» с Леонардо ДиКаприо в главной роли, «Неверный ответ» и другими.

Одной из его последних работ в качестве продюсера стала драма «Отец невесты» от HBO Max. Фильм вышел на стриминговой платформе 16 июня.

Последний фильм, в котором Питт принял участие в качестве актера, стал боевик «Быстрее пули». Премьера картины запланирована на июль 2022 года. В фильме также снялись Сандра Буллок, Майкл Шеннон и Аарон Тейлор Джонсон, пишет Лента.