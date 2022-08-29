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Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян

29 августа 2022 09:44
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Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян

Единогласной поддержки в Евросоюзе (ЕС) среди лиц, принимающих решения по вопросу запрета виз для россиян, нет, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF в воскресенье, 28 августа.

Он повторил, что считает полную визовую блокировку россиян не очень хорошим решением. По его мнению, нет смысла прекращать контакты с гражданским населением РФ. Кроме того, Боррель не считает, что в этом вопросе есть необходимое единодушие среди лиц, принимающих решения в ЕС.

Он упомянул сообщение газеты Financial Times о том, что на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС во вторник и среду в Праге на этой неделе речь пойдет о приостановлении визового соглашения с Россией, заключенного в 2007 году. В частности, страны Балтии и Польша настаивают на запрете въезда для россиян, тогда как Германия и Австрия с настороженностью относятся к этому шагу, пишут "Известия".

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