Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян

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Единогласной поддержки в Евросоюзе (ЕС) среди лиц, принимающих решения по вопросу запрета виз для россиян, нет, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF в воскресенье, 28 августа.

Он повторил, что считает полную визовую блокировку россиян не очень хорошим решением. По его мнению, нет смысла прекращать контакты с гражданским населением РФ. Кроме того, Боррель не считает, что в этом вопросе есть необходимое единодушие среди лиц, принимающих решения в ЕС.

Он упомянул сообщение газеты Financial Times о том, что на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС во вторник и среду в Праге на этой неделе речь пойдет о приостановлении визового соглашения с Россией, заключенного в 2007 году. В частности, страны Балтии и Польша настаивают на запрете въезда для россиян, тогда как Германия и Австрия с настороженностью относятся к этому шагу, пишут "Известия".