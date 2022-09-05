Боррель предупредил, что наличие европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

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Факт наличия шенгенской визы у российского туриста не станет основанием для разрешения на въезд в страну в Евросоюзе, предупредил верховный представитель организации по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, виза является только предварительным условием для посещения ЕС.

«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30–31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих», — подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что в дальнейшем российскому гражданину придется пройти дополнительный контроль на границе и где может произойти отказ во въезде.