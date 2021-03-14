Большой астероид пролетит мимо Земли

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Космическое агентство NASA рассказало о приближении к Земле крупного астероида 2001 FO32. Он является самым большим астероидом в 2021 году, его диаметр - более 900 метров. К Земле он подойдет на расстояние в 2 миллиона километров. Это произойдет 21 марта в 19:03 по московскому времени.

Специалисты утверждают, что космический объект не несет опасности Земле. Нет никаких причин считать, что он окажется в критической близости от планеты. Однако объект все равно квалифицируют, как «потенциально опасный». В момент, когда 2001 FO32 будет возле Земли, его скорость составит более 123 тысяч километров в час.

Сейчас об этом астероиде пока мало информации, и приближение к Земле позволит ученым изучить данный объект, в частности, состав астероида, пишет progorodnsk.ru.

Фото: pixabay.com.