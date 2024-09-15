Я нашел ошибку
Главные новости:
Многие совершают ошибку, делая из простой зарядки полноценную тренировку.
Реабилитолог дал советы, какой должна быть зарядка по утрам
Ей удалось впервые вырастить овощ весом более 100 кг.
Екатерина Патева из села Кинель-Черкассы занимается выращиванием гигантских тыкв на своем огороде
В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области. Вадим Абрамов и Дмитрий Блохин заняли второе место.
Во Владикавказе прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
16 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
Спортивная школа олимпийского резерва №2 в Сызрани отмечает 75-летие
Спортивная школа олимпийского резерва №2 в Сызрани отмечает 75-летие
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни
90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"
90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные

Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

15 сентября 2024 11:34
281
Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

В ДТП с автобусом на трассе Суэц – Каир в Египте пострадал 21 турист из России. Об этом 15 сентября сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

«Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса», — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.

По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на трассе рядом с провинцией Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста.

Сообщается, что губернатор провинции генерал-майор Тарек Хамед Эль-Шазлы заявил о готовности принять всех пострадавших в суэцкой больнице. Туда направлены медицинские бригады, которые займутся помощью туристам, попавшим в аварию, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
224
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
208
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
489
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
959
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1345
Весь список