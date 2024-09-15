Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

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В ДТП с автобусом на трассе Суэц – Каир в Египте пострадал 21 турист из России. Об этом 15 сентября сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

«Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса», — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.

По информации издания, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на трассе рядом с провинцией Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста.

Сообщается, что губернатор провинции генерал-майор Тарек Хамед Эль-Шазлы заявил о готовности принять всех пострадавших в суэцкой больнице. Туда направлены медицинские бригады, которые займутся помощью туристам, попавшим в аварию, пишут "Известия".