Более 2,4 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана "Милтон"

157

Свыше 2,4 миллиона потребителей электроэнергии во Флориде остались без света из-за обрушившегося на штат урагана "Милтон". Об этом свидетельствуют данные PowerOutage.

По информации мониторингового ресурса, у 2,43 миллиона пользователей наблюдаются перебои с электроснабжением.

8 октября власти Флориды объявили срочную эвакуацию жителей юго-западного побережья в связи с приближением "Милтона". К утру 9 октября свои дома из-за урагана покинули более 5,5 миллиона жителей штата. Канал Fox News сообщил, что первые жертвы уже были зафиксированы в результате пришедшего во Флориду урагана "Милтон", пишет РЕН-ТВ.

На данный момент сообщается, что категория урагана понижена.