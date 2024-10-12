Boing сократит 10% работников ради снижения затрат

151

Руководство Boing для снижения затрат сократит 10% работников. О принятом решении сообщил в пятницу новый генеральный директор компании.

Работы лишатся почти 17 тысяч сотрудников. Будет пересмотрен штат не только простых работяг, но и менеджеров, руководителей.

"Мы находимся в трудном положении. Для того, чтобы остаться конкурентоспособными, нам придется внести структурные изменения", – пояснил он.

Тем временем Boing отложил выпуск серии 777X на 2026 год. Широкофюзеляжный самолет планировали начать производить еще в 2020 году.

Однако из-за пандемии коронавируса и авиакатастроф пришлось пересмотреть планы, пишет Смотрим.